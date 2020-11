Provoca un incidente, è positivo a cocaina ed oppiacei: denunciato

In Toro, i militari della locale stazione Carabinieri, nel corso servizio di controllo del territorio, hanno deferito alla competente A.G. un giovane del posto che, alla guida del proprio veicolo, giunto alla altezza della SP 56 bivio San Giovanni in Galdo, provocava sinistro stradale tamponando un motociclo che procedeva nel medesimo senso di marcia.

I militari intervenuti nel corso degli accertamenti di rito sottoponevano a controllo sanitario presso idonea struttura del vicino capoluogo il giovane automobilista il quale, all’esito degli accertamenti, è risultato positivo in quanto assuntore di sostanze stupefacenti (Cocaina ed Oppiacei).

I controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Campobasso, nonostante le misure anti COVID più stringenti, continueranno ad intensificarsi anche nei centri più periferici rispetto al capoluogo.

