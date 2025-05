Prs: prima gara di club sull’Auro d’Alba e a fine mese due match del campionato nazionale. Tiratori anche da Bolzano

«Si è concluso il bellissimo weekend al campo di tiro “Auro D’Alba” di Schiavi di Abruzzo, primo appuntamento e configurazione del campo con lo standard PRS ITALY. Tutto si è svolto in modo corretto, inizio gara ore 9.36 fine ore 13.20. Sicuramente se ci fossero stati altri due stage saremmo stati un’oretta sotto l’acqua. Grazie a Discovery Optics European Union, per il gazebo che ci ha consentito di concludere e farci due risate all’asciutto».

Sono le parole di Mirko Urli, organizzatore, insieme al suo staff, della prima gara di club della specialità “Precision Rifle Series“, ospitata nei giorni scorsi sul campo di tiro per armi da fuoco di Schiavi di Abruzzo.

«Volevo ringraziare tutti coloro che sono partiti da molto lontano per vedere questa splendida realtà, nonostante si trattasse solo di una gara di club. – riprende Urli – Un tiratore addirittura da Bolzano, Markus Zadra. Un grazie al presidente Francesco Bottone, non solo per averci accolto, ma soprattutto per essersi arrampicato a posizionare bersagli dove si poteva arrivare solo con i muli. Un piccolo videoracconto dell’intero fine settimana, vi aspettiamo numerosi il 24 e 25 maggio».

Per quella data di fine mese sono in programma due gare del campionato nazionale PRS ITALY Centerfire, rispettivamente Match 3 e Match 4. Questo darà modo a tutti di classificarsi con un solo weekend per la finale nazionale.

Di seguito i link per le iscrizioni.

Vi aspettiamo numerosi.

MATCH 3

https://competitions.ultimateballistics.com/competitions/532

MATCH 4

https://competitions.ultimateballistics.com/competitions/529