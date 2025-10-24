  • News

    • Qualità dell’abitare, avviati i cantieri a Belmonte. Mastrostefano: «Maggiore fruibilità nelle aree comuni»

    Pubblicato il

    Sono in corso a Belmonte del Sannio i lavori previsti dal progetto denominato “PINQuA“, cioè il programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

    «Si tratta di un intervento importante che punta a migliorare gli spazi pubblici del nostro paese e a renderli più moderni, inclusivi e funzionali» spiega il vicesindaco di Belmonte del Sannio, Dalio Mastrostefano.

    Nello specifico il progetto prevede la riqualificazione  dell’area adiacente al campo sportivo; la realizzazione di un nuovo parco giochi per bambini e la creazione di un’area fitness all’aperto. «I lavori rappresentano un passo importante verso una maggiore fruibilità nelle aree comuni, – aggiunge il vicesindaco Mastrostefano – con una particolare attenzione alle esigenze di famiglie, bambini e sportivi». 

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento