Qualità dell’abitare, avviati i cantieri a Belmonte. Mastrostefano: «Maggiore fruibilità nelle aree comuni»

Sono in corso a Belmonte del Sannio i lavori previsti dal progetto denominato “PINQuA“, cioè il programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
«Si tratta di un intervento importante che punta a migliorare gli spazi pubblici del nostro paese e a renderli più moderni, inclusivi e funzionali» spiega il vicesindaco di Belmonte del Sannio, Dalio Mastrostefano.
Nello specifico il progetto prevede la riqualificazione dell’area adiacente al campo sportivo; la realizzazione di un nuovo parco giochi per bambini e la creazione di un’area fitness all’aperto. «I lavori rappresentano un passo importante verso una maggiore fruibilità nelle aree comuni, – aggiunge il vicesindaco Mastrostefano – con una particolare attenzione alle esigenze di famiglie, bambini e sportivi».