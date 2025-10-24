Cammina natura: due giorni di escursioni guidate totalmente gratuite, gli eventi in Molise

Il Molise partecipa alla 7a edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, iniziativa promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche per valorizzare la natura e la sua biodiversità, l’economia circolare e il turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e sapori delle tradizioni locali. Ad oggi, 190 escursioni in tutta Italia, per incuriosire a ogni età, accessibili dal mare alla montagna, dai boschi certificati ai parchi e alle aree protette.

Cammina Natura è realizzata con Rai Pubblica Utilità – Media Partner, il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Federparchi, Legambiente, LIBERA contro le Mafie, Oltreterra, Pefc Italia, Touring Club Italiano, Wwf Italia.

L’escursione prevista per sabato 25 ottobre è una camminata “Sulle tracce del tempo: dalle sorgenti all’abbazia di San Vincenzo”, mentre per domenica 26 ottobre tris di appuntamenti con “Il sentiero dell’eremita“, lungo antichi sentieri attraversando praterie e boschi alla scoperta di castagni secolari, oppure in collaborazione con PEFC e il Consorzio forestale matese si potrà conoscere “La gestione forestale a piccoli passi” alla ricerca di tre esemplari di faggio monumentali, “i tre frati”. Infine, una passeggiata in natura per spiegare le risorse e le bellezze del bosco con un “Eko concert” finale.

Per iscriversi andare su:

https://www.aigae.org/camminanatura/?regione=Molise

“Il Molise è ricco di storie da raccontare e molte saranno al centro del weekend di Cammina Natura 2025 – dichiara Stefano Vitale, coordinatore regionale AIGAE – le guide AIGAE sono pronte a coinvolgere tutta la cittadinanza e sensibilizzarla al turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente. Andate sul sito e iscrivetevi: vi aspettiamo!”.

“L’edizione 2025 si arricchisce di percorsi realizzati in alcune regioni con la collaborazione di LIBERA contro le Mafie perché siamo convinti che legalità, economia circolare e turismo responsabile siano collegati fra loro e il nostro ruolo di guide sia fondamentale per far conoscere questa relazione” – dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente AIGAE – “Ringrazio tutti i partner con i quali saremo in giro per l’Italia il 25 e 26 ottobre, noi come sempre mettiamo in campo entusiasmo, generosità, la nostra esperienza e professionalità per far conoscere al grande pubblico le bellezze naturali e culturali del nostro paese”.

AIGAE è attiva dal 1992,circa 150mila escursioni l’anno e 20 coordinamenti territoriali, oltre 3600 guide associate in tutta Italia, fra cui 783 Guide Parco, 650 anche accompagnatrici turistiche, 55 Guide speleologiche e 17 Guide vulcanologiche. Aigae è componente dell’Osservatorio Nazionale Turismo Verde, del COLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali), di Federparchi ed è partner di numerose aree protette.