Trattori rubati da una concessionaria nel Chietino, trovanti nascosti in campagna dai Carabinieri

Nel corso della prima mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Guglionesi durante un predisposto servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dei furti dei mezzi agricoli rinvenivano nelle campagne di Guglionesi, nascosti nella vegetazione, due trattori nuovi, ancora da immatricolare.

I mezzi, del valore complessivo di circa 200.000 euro, erano stati rubati all’alba dal piazzale di una concessionaria di Cupello, nel confinante Vastese, ed ancora non denunciati. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri quella secondo cui i malfattori, probabilmente per evitare di imbattersi nelle pattuglie dell’Arma del dispositivo notturno di controllo del territorio, hanno preferito lasciare i mezzi con l’intento di tornare successivamente a recuperarli.

Le indagini sono condotte congiuntamente dai Carabinieri di Guglionesi e Cupello. L’attività odierna conferma la massima attenzione al controllo del territorio espresso dalla Compagnia Carabinieri di Termoli e dei suoi Comandi dipendenti nella prevenzione dei fenomeni connessi con i furti e, in generale, con gli altri reati predatori.