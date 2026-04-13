Provinciale Schiavi-Castiglione: questa sera la revoca dell’ordinanza. Resta chiusa quella per Castelguidone

Entro questa stasera, salvo imprevisti dell’ultimo momento, verrà revocata l’ordinanza di chiusura al traffico veicolare sulla provinciale Schiavi di Abruzzo – Castiglione Messer Marino. Ne dà notizia il sindaco di Schiavi, Luciano Piluso, sin dalle prime fasi dell’emergenza in costante comunicazione con il comparto tecnico della Provincia di Chieti, ente che gestisce l’arteria di collegamento.

Da sinistra il presidente della Provincia, Menna e il sindaco di Schiavi, Piluso

La strada è stata interessata in più punti da smottamenti e nei pressi dello svincolo tra Schiavi e l’altra provinciale in direzione Torrebruna, da una frana che ha inghiottito parte della sede stradale. I lavori, avviati in somma urgenza, hanno permesso di rimuovere tutti gli smottamenti e soprattutto di realizzare un passaggio in frana nel tratto più danneggiato, in prossimità del bivio appunto.

Passaggio in frana con senso unico alternato sulla provinciale Schiavi-Castiglione

Dalle interlocuzioni tra le amministrazioni locali e quella della Provincia, dunque, l’ordinanza di divieto al traffico veicolare potrebbe essere firmata dalla dirigente, l’ingegnere Paola Campitelli, già nel tardo pomeriggio di oggi.

Il passaggio in frana realizzato sulla provinciale Schiavi-Castiglione

Resta invece chiusa ancora la provinciale che da Schiavi scende verso Castelguidone. Le autorità locali riferiscono che è stato è stato dato incarico ad una ditta di sistemare un tratto e subito dopo sarà revocata l’ordinanza di divieto.