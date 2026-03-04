Questura di Chieti: nuovo personale assegnato e già operativo, quattro agenti per il Vastese

Da qualche giorno sono in servizio in forza alla Questura di Chieti sei nuovi agenti e quattro ispettori provenienti da altre province d’Italia che vanno a rinforzare gli organici. Altri quattro agenti sono stati assegnati al Commissariato di Vasto e un agente a quello di Lanciano. Il Questore Leonida Marseglia ha accolto i nuovi arrivati con l’augurio che possano svolgere al meglio i loro delicati compiti nella nostra provincia.

Correlati