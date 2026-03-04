Provincia Chieti: due milioni e mezzo per l’acquisto di quindici mezzi e assunzione di otto cantonieri

La Provincia di Chieti ha pubblicato due gare d’appalto per l’acquisto di quindici nuovi mezzi destinati all’attività manutentiva della viabilità di propria competenza; la spesa complessiva è di 2.500.000 euro.

Nel dettaglio, a breve entreranno nella disponibilità dell’ente una turbina fresaneve semovente, tre terne gommate, tre trattori, due autocarri leggeri a doppia cabina, tre con gru e ribaltabile e uno con cestello; inoltre sono state acquistate due autovetture Panda per le trasferte del personale tecnico-amministrativo.

La Provincia ha adottato da tempo un’organizzazione del servizio di manutenzione stradale che privilegia, laddove possibile, l’esecuzione degli interventi in amministrazione diretta, mediante l’impiego di personale dipendente operante sul territorio e l’utilizzo di mezzi e attrezzature di proprietà dell’ente. Questa modalità consente di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia su una serie di lavorazioni standardizzate che caratterizzano la manutenzione ordinaria della rete viaria. Purtroppo, l’attuale parco mezzi in dotazione al servizio Viabilità presenta alcune criticità: molti veicoli utilizzati sono infatti obsoleti, con una vetustà superiore ai vent’anni, elevati chilometraggi e un numero significativo di ore di lavoro. Tale situazione comporta un incremento dei guasti e delle rotture, con frequenti e prolungati fermi macchina nelle officine, un aumento dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e soprattutto una riduzione dell’efficienza operativa del personale addetto al servizio. Alla luce di quanto detto, si rende necessario procedere al rinnovo e al potenziamento del parco mezzi attraverso l’acquisto di nuove attrezzature.

Per quanto riguarda l’acquisto della nuova turbina fresaneve, essa consentirà di migliorare in modo significativo la gestione invernale del comprensorio della Maielletta, in particolare la porzione di SP 220 situata tra i 1300 e i 1650 metri di altitudine. Si tratta di una zona caratterizzata da precipitazioni nevose abbondanti e frequenti. La presenza di un considerevole afflusso turistico, gli spostamenti dei residenti e le necessità operative delle strutture ricettive richiedono che la strada rimanga pienamente percorribile anche in presenza di condizioni meteo avverse. Garantire una viabilità affidabile é quindi essenziale non solo per ragioni di sicurezza ma anche per sostenere l’economia locale legata al turismo montano.

“Dopo tanti anni si attua finalmente il rinnovo del parco automezzi – commenta il consigliere Arturo Scopino – con veicoli che andranno a operare soprattutto nelle aree interne del comprensorio. L’impiego dei nuovi mezzi consentirà di migliorare in modo significativo l’efficienza e la continuità del servizio di manutenzione stradale, riducendo il ricorso a ditte esterne per interventi di modesta entità ma di frequente esecuzione, e assicurando una maggiore autonomia operativa al personale dell’ente. A questo si aggiunga che, dopo alcuni decenni, stiamo assumendo otto cantonieri, il cui compito sarà di garantire la messa in sicurezza della viabilità provinciale”.