Radicalmente Festival, Castel del Giudice si trasforma in villaggio letterario

Walter Veltroni, Emilio Casalini, Alessandra Macchitella, Giuseppe Cerasa, Giorgio Dell’Arti, Lauretta Colonnelli sono solo alcuni degli ospiti che parteciperanno il 5 e 6 settembre 2025 alla 3^ edizione di RadicalMente Festival, a Castel del Giudice, che per due giorni si trasformerà in un villaggio della cultura e della creatività. Promosso dal Centro Studi Casa Frezza in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice, la Pro Loco “G. Caldora”, il Ministero della Cultura, Borgotufi Albergo Diffuso e Società Dante Alighieri, Radicalmente non è un festival tradizionale ma “un invito a pensare, sentire e vivere radicalmente” dove la cultura si fa corpo in un’epoca che privilegia il compromesso sulla verità.

La piazza panoramica dell’albergo diffuso Borgotufi sarà la cornice di incontri e talk con autori, artisti e intellettuali per due giornate dedicate alla letteratura, al giornalismo, alla musica e alla creatività diventando un borgo letterario, con le casette che ospiteranno libri, aperitivi e cene a tema libro. Workshop, laboratori creativi, mercatini di artigianato locale arricchiscono il “villaggio letterario”, con esperienze rivolte a grandi e piccoli: dalla scrittura di racconti musicali alla progettazione di una storia illustrata fino al laboratorio di calligrafia ed al face painting letterario. Tra la lettura di una pagina e l’altra, le chiacchierate saranno allietate dalla birra agricola Maltolento.

“Nei piccoli comuni delle aree interne la cultura è il presupposto dello sviluppo sociale ed economico, la condizione che rende possibile guardare al futuro con fiducia” – dichiara Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice – “Il RadicalMente Festival trasforma il nostro comune in un villaggio letterario e dimostra come la cultura possa generare comunità, opportunità e nuova vitalità e nuove energie. Un plauso a Casa Frezza per l’organizzazione dell’evento e per il servizio quotidiano che svolge a favore della nostra comunità, confermandosi presidio culturale prezioso per tutti noi”.

L’organizzazione del festival è resa possibile grazie all’impegno di un team dedicato, che ha lavorato con cura e passione: Luciana Petrocelli (direzione artistica), Rosita Levrieri (Responsabile unico PNRR), Adelina Zarlenga (Ufficio stampa), Carmelio Cenci e Marino De Nisio (Grafica), Federica De Felice, Remo Gentile, Elisabetta Gizzi, Marianna Santone e Angela Mosesso (Coordinamento organizzativo), il team di Casa Frezza e lo staff di Borgotufi.

L’ingresso è libero e gratuito, ma è gradita e consigliata la prenotazione al link: https://bit.ly/RadicalmenteFestival