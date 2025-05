Raffica di furti in Alto Molise: ripuliti esercizi commerciali e abitazioni, indagano i Carabinieri

L’ondata di furti che sta colpendo i comuni a cavallo tra Alto Molise e Abruzzo sta generando una crescente preoccupazione tra i residenti. Gli ultimi episodi sono accaduti nella notte scorsa, quando i malviventi hanno colpito simultaneamente a Capracotta e San Pietro Avellana, approfittando dell’oscurità e della scarsa presenza di persone nelle strade.

A San Pietro Avellana, conosciuta come la patria molisana del tartufo, i ladri hanno preso di mira un esercizio commerciale, portando via il registratore di cassa con l’intero incasso, il cui ammontare è ancora da quantificare. I malviventi hanno agito indisturbati, evidenziando una pianificazione attenta dei loro movimenti.

Nella stessa notte, a pochi chilometri di distanza, a Capracotta, i ladri hanno forzato gli accessi di un’abitazione temporaneamente disabitata, “ripulendola” completamente. Il bottino in questo caso comprende una somma di denaro contante e due computer portatili, causando non solo un danno economico ma anche la perdita di dati personali per i proprietari.

Su entrambi gli episodi sono in corso indagini approfondite da parte degli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Agnone, sotto il coordinamento del maggiore Carlo Alberto Evangelista. Gli inquirenti stanno analizzando le possibili connessioni con episodi simili avvenuti in passato nella zona, che hanno visto coinvolti soggetti provenienti dalla Campania o da paesi dell’Europa dell’est. Il modus operandi evidenzia un pattern ormai noto: dopo aver colpito in territorio molisano, i malviventi tendono a spostarsi

rapidamente verso l’area abruzzese, in particolare nella zona del Sangro e dell’alto Vastese.