Truffe a danno di anziani in Alto Molise, i consigli dei Carabinieri su come evitarle

Prosegue la campagna di prevenzione contro le truffe nei confronti della popolazione anziana da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, attraverso le sue articolazioni dislocate su tutto il territorio della provincia. Sono diversi i casi di malfattori che spacciandosi come personale dell’Arma o delle altre Forze di Polizia, piuttosto che falsi avvocati, ingannano gli anziani inventando presunti sinistri stradali subiti dai congiunti ovvero altre necessità di polizia (ad esempio: controllo dei monili custoditi in casa, millantandoli quale fantomatica refurtiva), convincendoli a sborsare non solo somme di denaro, ma anche monili necessari per risarcire i danni causati o addirittura ottenere la scarcerazione dei parenti.

Non solo, le tecniche fraudolente di queste organizzazioni senza scrupoli, simulano altresì falsi corrieri o falsi addetti di servizi pubblici e/o di pubblica necessità (luce, gas, acqua) e sono sempre più in divenire, verso nuove forme di captazione della fiducia e ottenimento del disorientamento della potenziale vittima. Per questo motivo i Carabinieri di Isernia continuano a sensibilizzare gli anziani con alcuni consigli su come comportarsi in caso di tentativi di truffe, di cui al sottostante format che si propone il fine di raggiungere, anche attraverso i Media, le fasce più deboli target preferenziale dell’odioso reato. Fondamentale in quest’opera di sensibilizzazione potrà rivelarsi, attraverso la lettura dei prefati consigli, la vicinanza dei congiunti – figli, nipoti – o di altre figure, istituzionali e non, vocati nel sociale alla vicinanza e/o contatto con la predetta categoria particolarmente fragile e pertanto da tutelare da parte di tutti: stiamo vicini ai nostri Nonni.