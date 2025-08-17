Ragazzo colpito da un fulmine nella zona di Monte di Mezzo, ricoverato in gravi condizioni

Tre interventi sulle montagne abruzzesi. Nella giornata odierna il sistema di elisoccorso regionale è stato impegnato in tre diversi interventi sulle montagne abruzzesi.

Il primo, in mattinata, ha riguardato una donna con un trauma a un arto inferiore nella zona di Campo Felice. Sul posto sono stati sbarcati il medico, l’infermiere e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che hanno prestato le prime cure, stabilizzato la paziente e successivamente provveduto al suo recupero tramite verricello per il trasporto in ospedale.

Il secondo intervento è avvenuto nel primo pomeriggio per un ragazzo di 15 anni colpito da un fulmine nella zona di Monte di Mezzo, nei pressi del Lago di Campotosto. Le operazioni, condotte dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo a bordo dell’elisoccorso dell’Aquila, sono state rese particolarmente difficili dalle avverse condizioni atmosferiche (violenta grandinata in atto). Il giovane, stabilizzato sul posto, è stato evacuato e trasferito in gravi condizioni all’ospedale dell’Aquila.

Quasi contemporaneamente l’elisoccorso di stanza a Pescara è stato attivato sul Gran Sasso per il recupero di due alpinisti rimasti bloccati dal maltempo. Per agevolare le operazioni è stato imbarcato un secondo tecnico di elisoccorso a Prati di Tivo, così da consentire un rapido recupero. I due alpinisti, illesi, sono stati elitrasportati a Campo Imperatore.