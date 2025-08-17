Terreni agricoli in fiamme, distrutto un trattore

Poco dopo le ore dodici di oggi una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta, con le squadre del distaccamento di Termoli, con un’autopompaserbatoio e un’autobotte per un incendio di vegetazione a Palata.

All’arrivo delle squadre l’incendio aveva già coinvolto un trattore nei campi e si avvicinava ad un fienile e una masseria dove sono rimaste le squadre a presidio. In supporto è giunta anche la squadra di Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano con due automezzi. Sul posto anche i Carabinieri di Palata.

