Rapina di pochi euro ai danni di un coetaneo, 35enne abruzzese finisce in manette

Avezzano – Nella giornata di ieri i carabinieri della locale stazione hanno raggiunto l’abitazione di un 35enne destinatario di una condanna emessa dal Tribunale ordinario di Bologna.

L’uomo, riconosciuto colpevole di rapina in concorso, è stato arrestato e accompagnato presso il carcere avezzanese dove trascorrerà i prossimi due anni. Il precedente arresto cautelativo, subìto per la stessa imputazione, risale alla fine dell’estate 2020, epoca in cui l’uomo, in trasferta a Bologna per questioni di lavoro, venne accusato di una rapina di pochi euro ai danni di un coetaneo e per questo arrestato dagli agenti di Polizia.

A quasi tre anni di distanza dai fatti, al netto di un periodo di detenzione domiciliare, per il 35enne avezzanese è arrivato, dopo i diversi gradi di giudizio, il provvedimento definitivo di condanna immediatamente eseguito dai carabinieri incaricati.