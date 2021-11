Rapina, estorsione, minacce e diffamazione, un arresto nel Chietino

I Carabinieri della stazione di Casalincontrada hanno tratto in arresto un 56enne del luogo in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti. Il provvedimento scaturisce a seguito di condanna per i reati di rapina, estorsione, minacce e diffamazione commessi in Chieti e Casalincontrada, tra gennaio e marzo 2018, ai danni di una donna dopo che quest’ultima aveva manifestato l’intenzione di interrompere la loro relazione. Dopo le formalità di rito l’uomo sarà tradotto in carcere per l’espiazione della pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione.

