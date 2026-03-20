Reati predatori e traffico illecito di sostanze stupefacenti: in due finiscono dietro le sbarre

Il personale del Commissariato di Lanciano ha tradotto in carcere due persone, dando esecuzione ad altrettanti provvedimenti di carcerazione. La Sezione Anticrimine ha eseguito un ordine di carcerazione per espiazione di pena residua emesso dalla Procura Generale di Roma nei confronti…

Il personale del Commissariato di Lanciano ha tradotto in carcere due persone, dando esecuzione ad altrettanti provvedimenti di carcerazione. La Sezione Anticrimine ha eseguito un ordine di carcerazione per espiazione di pena residua emesso dalla Procura Generale di Roma nei confronti di una donna condannata in via definitiva per reati predatori e traffico illecito di sostanze stupefacenti — associata al termine delle operazioni alla Casa Circondariale di Chieti.

Inoltre il personale dell’Ufficio Controllo del Territorio aveva già condotto in carcere un altro soggetto, destinatario di un ordine di carcerazione conseguente alla revoca di una misura alternativa alla detenzione per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte.

Un segnale chiaro della costante presenza della Polizia di Stato sul territorio frentano e della sua determinazione nel dare concreta esecuzione ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini. Il Commissariato rinnova l’invito a continuare a collaborare segnalando situazioni sospette: ogni segnalazione, come dimostrato, può fare la differenza.