Reati contro il patrimonio: divieto di dimora per un ladro seriale del Chietino

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Lanciano hanno eseguito la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Lanciano, emessa dal Tribunale locale nei confronti di un soggetto noto alle Forze dell'Ordine per la sua sistematica dedizione…

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Lanciano hanno eseguito la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Lanciano, emessa dal Tribunale locale nei confronti di un soggetto noto alle Forze dell’Ordine per la sua sistematica dedizione alla commissione di reati contro il patrimonio. Il provvedimento, che sostituisce la precedente misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rappresenta un inasprimento di misura cautelare eseguito a tutela della cittadinanza e costituisce il risultato diretto di accertamenti di polizia giudiziaria condotti nei giorni precedenti da personale delle Volanti del Commissariato.

Un contributo essenziale è giunto altresì dalle segnalazioni della cittadinanza, il cui senso civico ha consentito agli investigatori di ricostruire condotte illecite reiterate. Si tratta di un esempio concreto della sinergia tra comunità e Forze dell’Ordine.