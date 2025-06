Recuperato nella notte un escursionista bloccato sotto il Bivacco Pelino sul Monte Amaro

Nella notte, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stato attivato per il recupero di un escursionista rimasto bloccato in quota sul Monte Amaro, nel Parco Nazionale della Maiella.

La richiesta di aiuto è partita da due escursionisti che, dopo una lunga escursione, avevano programmato di pernottare presso il Bivacco Pelino. A causa di un errore di orientamento, i due si sono divisi: uno è riuscito a superare alcuni salti di roccia arrivando al bivacco, mentre l’altro è rimasto isolato più in basso, in una zona impervia, non riuscendo più a proseguire.

Ricevuta la chiamata, una squadra del Soccorso Alpino Abruzzo si è avvicinata alla zona e, considerati i lunghi tempi di avvicinamento via terra, stimati in circa quattro ore, è stato richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, con cui vige uno stretto rapporto di collaborazione per il soccorso dei pericolanti e degli infortunati in ambiente impervio.

Ad intervenire è stato un elicottero HH-139B dell’85º Centro SAR del 15° Stormo, decollato da Pratica di Mare, che dopo alcuni sorvoli è riuscito a individuare e recuperare l’escursionista, trasportandolo in buone condizioni all’ospedale di Chieti per accertamenti.

L’altro escursionista, raggiunto il Bivacco Pelino nella notte, ha fatto rientro autonomamente alle prime luci del giorno.