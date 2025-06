Servizi straordinari di controllo del territorio, operazioni interforze per garantire la sicurezza

Nell’ambito del potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto dei reati, in particolare di quelli di natura predatoria e in materia di stupefacenti, come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi lo scorso 10 giugno a Termoli, hanno preso avvio i servizi straordinari di controllo del territorio che interesseranno sia Termoli che gli altri comuni della costa molisana durante tutta la stagione estiva.

Il primo di tali servizi si è svolto questa mattina ed ha coinvolto sinergicamente tutte le componenti della sicurezza: equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del R.O.A.N oltre che della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale di Termoli hanno operato numerosi controlli presso attività commerciali, stabilimenti balneari ed altre strutture di richiamo turistico nonché lungo le arterie stradali in prossimità dei centri abitati e su quelle di collegamento con le province limitrofe. È stato pattugliato inoltre il tratto di costa compreso tra Campomarino e Marina di Montenero.

Le attività di verifica presso le strutture ricettive sono state svolte anche con la collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro che ha fornito il proprio contributo per i profili di competenza.

In totale sostati controllati 120 soggetti, 85 veicoli, con l’elevazione di 8 sanzioni per violazione del codice della strada, 8 attività commerciali, 3 lidi e numerosi diportisti.