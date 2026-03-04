Referendum, ad Agnone incontro pubblico promosso dal Comitato del Distretto di Campobasso

Si terrà domani, 5 marzo alle ore 17.30, presso la sala conferenze di Palazzo San Francesco ad Agnone, l’incontro pubblico dal titolo “Il Referendum sulla Giustizia: Parliamone Insieme”, promosso dal Comitato del Distretto di Campobasso.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, si propone come momento di approfondimento e confronto sui temi oggetto del referendum in materia di giustizia. Al centro del dibattito le implicazioni normative e istituzionali dei quesiti referendari, con particolare attenzione agli effetti sul sistema giudiziario e sull’assetto delle garanzie.

Interverranno il professor Giovanni Carmellino, docente universitario, l’avvocato Ugo D’Onofrio, cassazionista, il dottor Giovanni Fiorilli, magistrato e presidente dell’ANM Molise, il professor Vincenzo Musacchio, esperto in materia di contrasto alle mafie, e l’avvocato Claudio Neri, cassazionista.

L’appuntamento intende offrire ai cittadini un’occasione di informazione e discussione pubblica, con spazio dedicato agli interventi e alle domande del pubblico. L’ingresso è libero.