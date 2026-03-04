Corte dei Conti invasa dal fumo, uffici fatti evacuare: controlli dei Vigili del fuoco

Alle 7,40 di questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta con un’autopompaserbatoio, un modulo antincendio e un’autobotte presso la sede della Corte dei conti in via Garibaldi per presenza di fumo all’interno dei locali.

I dipendenti all’interno della struttura erano già stati fatti evacuare all’esterno. Ricercando le possibili cause si è riscontrato un incendio di carte e cartoni nel cortile interno il cui fumo ha invaso i locali della struttura. Si è successivamente proceduto a controllare tutti i piani per escludere presenza di incendi all’interno. Al termine dell’intervento i dipendenti hanno potuto far rientro nella sede di lavoro. Sul posto anche la Polizia Locale.