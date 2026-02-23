Referendum giustizia: tariffe di viaggio scontate per gli elettori che si recheranno a votare

In vista della prossima consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026 sono previste tariffe agevolate per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale.

Tutte le informazioni di dettaglio sono contenute nella circolare n. 19 della Direzione centrale per i Servizi elettorali del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

Gli elettori potranno usufruire delle agevolazioni applicate dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto ferroviario, marittimo, autostradale e aereo, secondo quanto di seguito riepilogato.

Agevolazioni per i viaggi ferroviari

Le società Trenitalia S.p.A., Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l. applicheranno agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o all’estero che si recheranno nella località di iscrizione elettorale, o in località limitrofe, per esercitare il diritto di voto.

I biglietti agevolati possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso delle votazioni. Per le consultazioni del 22 e 23 marzo 2026, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 13 marzo 2026, mentre quello di ritorno dovrà avvenire non oltre il 2 aprile 2026. Il viaggio di andata deve concludersi entro l’orario di chiusura delle operazioni di voto e quello di ritorno non può iniziare prima dell’apertura dei seggi.

Per usufruire delle agevolazioni l’elettore dovrà esibire, nel viaggio di andata, la tessera elettorale oppure una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto è stato acquistato per recarsi a votare; nel viaggio di ritorno dovrà invece mostrare la tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione, oltre a un documento di riconoscimento. Per gli elettori residenti all’estero la tariffa ridotta è valida esclusivamente per la tratta italiana e richiede anche la cartolina-avviso o una dichiarazione dell’autorità consolare.

Nel dettaglio, Trenitalia rilascerà biglietti nominativi di andata e ritorno con riduzione del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base dei treni del servizio nazionale. Italo applicherà una riduzione del 70% sul prezzo al pubblico per i viaggi in ambiente Smart e Prima con le offerte Flex, Extratempo e Bordo. Trenord, per i servizi operanti in Lombardia, applicherà una riduzione del 60% sui biglietti nominativi regionali di andata e ritorno, inclusa la tariffa Malpensa. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre promozioni, salvo le specifiche tutele previste per le persone a ridotta mobilità.

Agevolazioni per i viaggi via mare

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto che le società Compagnia Italiana di Navigazione, GNV, Grimaldi Euromed, Navigazione Siciliana e NLG – Navigazione Libera del Golfo applichino agli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale la tariffa agevolata con riduzione del 60 per cento della tariffa ordinaria passeggeri.

Nel caso in cui l’elettore abbia diritto alla tariffa in qualità di residente, sarà applicata la tariffa residenti, salvo che la tariffa elettori risulti più favorevole.

Agevolazioni autostradali

L’AISCAT ha comunicato che le concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade a sistema di esazione aperto, in favore degli elettori italiani residenti all’estero, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio sia per quello di ritorno.

La validità dell’agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22 del quinto giorno precedente la consultazione e, per quello di ritorno, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.

Agevolazioni per l’acquisto di biglietti aerei

La compagnia ITA Airways applicherà uno sconto sul biglietto aereo per voli nazionali di andata e ritorno utilizzati per raggiungere la sede del seggio elettorale di appartenenza.

Lo sconto è pari a 40 euro per tariffe di importo pari o superiore a 41 euro, è valido su tutti i brand tariffari, non si cumula con altre promozioni e non si applica a tasse e supplementi. I biglietti agevolati possono essere acquistati tramite il sito della compagnia e le agenzie di viaggio.

Al momento del check-in e dell’imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale oppure, per il solo viaggio di andata, una dichiarazione sostitutiva; al ritorno sarà necessaria la tessera elettorale regolarmente vidimata. L’offerta è valida fino al 23 marzo 2026 per voli effettuati tra il 15 e il 30 marzo 2026.

Altre agevolazioni per alcune categorie di elettori residenti all’estero

In occasione della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026, gli elettori residenti in Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non consente l’esercizio del voto per corrispondenza hanno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio nei limiti previsti dalla normativa vigente.