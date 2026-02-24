Campione del Mondo di Reining 2025, Vastogirardi conferisce a Enrico Sciulli la ‘Civica Benemerenza’

L’Amministrazione Comunale di Vastogirardi ha conferito la ‘Civica Benemerenza’ al giovane Enrico Sciulli, campione del mondo di Reining 2025. Il tutto in segno di riconoscimento per il suo impegno, la dedizione e il contributo offerto alla comunità. La cerimonia di consegna si è svolta in un clima di partecipazione, alla presenza delle autorità locali, dei familiari e di numerosi cittadini. Nel corso dell’evento, il sindaco Antonio Cea, ha sottolineato l’importanza del gesto simbolico, volto a valorizzare le persone che, con il proprio operato, hanno dato lustro al paese e rappresentano un esempio per le nuove generazioni. La Civica Benemerenza costituisce un segno tangibile della gratitudine dell’intera comunità nei confronti di Enrico, il cui percorso umano e professionale ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza e i valori condivisi del territorio.

