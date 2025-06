Referendum in Alto Vastese: a Celenza sul Trigno si è votato di più, Schiavi fanalino di coda

E’ Celenza sul Trigno, con il 43,67 per cento di votanti, il Comune dell’Alto Vastese dove si è registrata la maggiore partecipazione alle urne in occasione del referendum. Segue Torrebruna, con il 41,58 per cento. Sul terzo gradino del podio della partecipazione, quasi a sorpresa, c’è Castelguidone, con il 41,34 per cento. Appena sotto San Giovanni Lipioni, con il 40,98 per cento. A seguire Fraine, con il 40,27 per cento e Castiglione Messer Marino, dove i partecipanti al voto referendario sono stati 485, pari al 38,74 per cento; fa meglio addirittura Roccaspinalveti, amministrata dal centrodestra, con un 38,85 per cento. A Carunchio si scende al 29,08 per cento di votanti, chiude, fanalino di coda della partecipazione, Schiavi di Abruzzo con un 24,56 per cento.

