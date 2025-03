ReStartApp, Vitamine in Azienda e Imprese in Rete: al via “Progetto Appennino 2025”

«Ringrazio il Comune di Castel del Giudice e la Fondazione Garrone per aver scelto Agnone come sede di questo importante incontro. Un appuntamento importante per rilanciare il disegno di crescita nel nostro territori. Siete tutti invitati a palazzo San Francesco, da chi vuole intraprendere impresa a chi vuole costruire reti di imprese, passando per chi vuole consolidare imprese».

Così il sindaco Daniele Saia, annunciando la presentazione di Progetto Appennino, che avrà luogo venerdì a palazzo San Francesco in Agnone.

ReStartApp, Vitamine in Azienda e Imprese in Rete. Questi sono gli strumenti attraverso i quali si dipaneranno, in Alto Molise, già nelle prossime settimane, un campus di incubazione residenziale e gratuito per dare vita al progetto d’impresa, un percorso su misura di consulenza e coaching per far crescere le imprese dell’Appennino molisano e il laboratorio per creare o rafforzare reti di imprese locali. Il “tris” di iniziative per la rigenerazione delle aree interne rientra nell’ambito del “Progetto Appennino 2025” che sarà ospitato dal Comune di Castel del Giudice.

Proprio per presentare alla stampa e soprattutto alla società e al tessuto imprenditoriale dell’Alto Molise le varie iniziative che stanno per essere lanciate sul territorio, venerdì 7 marzo, alle ore 11 nella sala consiliare di Palazzo San Francesco ad Agnone, si terrà l’evento di presentazione dell’edizione 2025 di Progetto Appennino, promossa da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice e un ampio partenariato locale, composto da GAL Alto Molise, Provincia di Isernia, Confcooperative Molise, Legacoop Molise, CIA – Agricoltori Italiani Molise, Caseificio Di Nucci, Pontificia Fonderia di Campane Marinelli, e l’ormai immancabile UNIMOL – Università degli Studi del Molise, Centro Biocult e Casa Frezza.

Francesca Campora, direttrice generale di Fondazione Garrone

«Sarà questa l’occasione per approfondire le tre diverse iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi sul territorio alto molisano, – spiegano dal Municipio di Castel del Giudice – con l’obiettivo di contribuire al rilancio delle aree interne mettendo al centro le giovani generazioni: il campus ReStartApp, incubatore per giovani aspiranti imprenditori in Appennino provenienti da tutta Italia, e i percorsi di accelerazione Vitamine in Azienda e di creazione di reti Imprese in Rete, dedicati a potenziare le aziende locali già attive nelle aree del GAL Alto Molise e della SNAI Alto Medio Sannio».

Per illustrare obiettivi, contenuti e modalità di partecipazione a Progetto Appennino e valorizzarne l’importanza nel contesto delle strategie di sviluppo locale del territorio molisano, interverranno Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, Francesca Campora, direttore generale di Fondazione Garrone, Daniele Saia, Sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia, Andrea Di Lucente, assessore alle attività produttive della Regione Molise, Renato D’Alessandro, direttore di Sviluppo Molise.