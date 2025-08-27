Resti di orso bruno marsicano trovati da un escursionista, in azione il nucleo cinofilo antiveleno del Parco

Questa mattina, su segnalazione di un escursionista, sono stati rinvenuti i resti di un orso nei pressi dell’Olmo di Bobbi, in Comune di Cocullo, fuori dal Parco e dall’Area Contigua.

Dopo la segnalazione ai Carabinieri Forestali, sul posto sono intervenuti il veterinario del Parco e quelli della ASL di Sulmona, unitamente ai Guardiaparco e al nucleo Carabinieri Forestali di Scanno. «Impossibile stabilire le cause e la data della morte, visti i pochi resti trovati, come testimonia la foto. – precisano dal Pnalm – Tutto il materiale, sottoposto a sequestro penale a cura dei Carabinieri Forestali, che hanno redatto notizia di reato contro ignoti, è stato immediatamente conferito alla sede dell’IZS ad Avezzano, dove si proverà ad acquisire elementi, anche attraverso la genetica, che ci possano far comprendere qualcosa in più sull’orso morto».

Nel pomeriggio sarà svolta una perlustrazione della zona da parte del Nucleo Cinofilo Antiveleno del Parco.