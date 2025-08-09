Rientra dal Belgio per visitare l’anziano padre: 51enne arrestato per furto aggravato, danneggiamento e resistenza

Un cittadino italiano 51enne, nato e domiciliato in Belgio, censito in Banca Dati SDI è stato arrestato. I Carabinieri della Stazione di Scafa (PE) hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila, nei confronti del predetto gravato da numerosi precedenti di polizia. Il provvedimento scaturisce a seguito di determinazioni di pene concorrenti per vari reati commessi nel territorio nazionale prima del 2019 e di emigrare all’estero.

L’uomo, pensando di farla franca, era rientrato in Italia per far visita all’anziano padre ricoverato in ospedale. Poiché si doveva spostare ha pensato di noleggiare un’autovettura, ma nel dare i propri documenti è scattato l’alert in Banca Dati e la Questura di Pescara ha segnalato il nominativo ai Carabinieri di Scafa. I Militari si sono adoperati immediatamente nelle ricerche del soggetto. Si appurava che il padre era ricoverato presso il nosocomio di Chieti e a questo punto si decideva anche di predisporre un’attività di osservazione presso l’abitazione della madre, in attesa del suo possibile rientro. Il servizio dava i frutti sperati poiché nella tarda serata, veniva notata l’autovettura utilizzata dal 51enne nei pressi di quell’abitazione e subito dopo veniva visto il soggetto destinatario dalla misura in compagnia della madre.

Si interveniva per bloccare e trarre in arresto il soggetto che dovrà scontare la pena di mesi 9 e giorni 12 di reclusione per reati di furto aggravato, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Espletate le formalità di rito l’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Pescara.