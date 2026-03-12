Rifiuti: Comuni ricicloni in Molise, sul podio sale anche Belmonte del Sannio

E' l'appuntamento annuale che fotografa la gestione dei rifiuti e dell'economia circolare nella regione. L'Ecoforum di Legambiente si è tenuto stamattina nella sede dell'Arpa Molise a Campobasso. Un'edizione caratterizzata da un confronto tra istituzioni, organi di controllo e…

L’Ecoforum di Legambiente si è tenuto stamattina nella sede dell’Arpa Molise a Campobasso.

Un’edizione caratterizzata da un confronto tra istituzioni, organi di controllo e gestori del servizio, uniti dall’obiettivo di migliorare le performance ambientali del territorio molisano. Il momento culminante della mattinata è stata la premiazione dei Comuni Rifiuti Free.

Per ottenere il riconoscimento di Legambiente, i Comuni hanno dovuto superare due soglie rigorose: raccolta differenziata superiore al 65%, come previsto dalla normativa nazionale; produzione di rifiuto indifferenziato (secco residuo) inferiore ai 75 chilogrammi per abitante all’anno, il vero indicatore di un sistema che funziona e che riduce drasticamente il conferimento in discarica.



I Comuni premiati per quest’anno sono 21. Sul podio Montefalcone del Sannio, Acquaviva Collecroce e Belmonte del Sannio. Seguono Castelmauro, Castelverrino, Forlì del Sannio, Ururi, Mirabello Sannitico, Acquaviva d’Isernia, Ferrazzano, Miranda, Venafro, Guardiaregia, Sant’Agapito, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, Fornelli, Cercepiccola, Mafalda, Vinchiaturo e Cercemaggiore.



I sindaci presenti, indossando la fascia tricolore, hanno ritirato il premio consegnato dal presidente di Legambiente, Andrea De Marco, e dal consigliere regionale delegato all’Ambiente, Roberto Di Baggio. Proprio l’esponente della Regione ha evidenziato i passi avanti compiuti negli ultimi anni sul fronte dello smaltimento dei rifiuti e ha parlato del 2026 come “anno della svolta” grazie al nuovo piano in dirittura d’arrivo.

