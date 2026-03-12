Automobile avvolta dalle fiamme, riesce ad accostare e mettersi in salvo

Una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta con autopompa serbatoio (APS) per incendio autovettura in agro di Campochiaro. L'autista si è accorto del fumo fuoriuscire dal vano motore e ha prontamente accostato…

Una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta con autopompa serbatoio (APS) per incendio autovettura in agro di Campochiaro. L’autista si è accorto del fumo fuoriuscire dal vano motore e ha prontamente accostato il veicolo arrestando la marcia. Nessuno è rimasto ferito, perché l’automobilista ha abbandonato l’autovettura prima che si estendessero le fiamme.