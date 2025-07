Rinnovati gli impianti sportivi, a Schiavi di Abruzzo la prima “Festa dello sport”

Terminati gli interventi di ammodernamento degli impianti sportivi a Schiavi di Abruzzo. L’amministrazione guidata dal sindaco Luciano Piluso ha intercettato un finanziamento grazie al quale è stato possibile sistemare e ammodernare gli impianti sportivi del paese, dal campo da tennis, a quello da calcetto, a quello da calcio dove è stata ripristinata la rete perimetrale.

Nuova veste e migliore fruibilità, dunque, per l’impiantistica sportiva del piccolo centro montano del Vastese, che ha deciso di puntare sullo sport come attrattore di visitatori, ma ovviamente anche a beneficio della fascia di età sportivamente attiva dei residenti.

Già dalla sua inaugurazione il campo di padel ha fatto registrare un notevole afflusso, a dimostrazione che lo sport possa effettivamente rappresentare un valore aggiunto in termini di offerta turistica. Non solo persone del posto e vacanzieri, ma anche dai paesi vicini si sono riversati a Schiavi per giocare a padel, la moda del momento.

Ora sono stati sistemati gli altri campi, da tennis e da calcetto e un primo intervento ha riguardato anche il campo da calcio. Terminati questi interventi di messa in sicurezza e ammodernamento, l’amministrazione comunale restituisce alla popolazione gli impianti sportivi e lo fa organizzando la “Festa della Sport“, in programma per sabato 2 agosto, dalle ore 18. I campi saranno di libero accesso e al termine del pomeriggio all’insegna dello sport e del benessere è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti.