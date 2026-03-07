Rinvenuti resti ossei di esemplare di orso, sul posto i Guardiaparco

In località Colle Alto, nel Comune di Alfedena, Area Contigua del Parco, sono stati rinvenuti resti ossei riconducibili a un orso. La segnalazione è stata effettuata al Servizio di Sorveglianza del Parco da un cittadino di Alfedena a seguito della quale i Guardiaparco sono intervenuti sul posto per effettuare la verifica della segnalazione e gli accertamenti del caso.

Sul luogo segnalato, i Guardiaparco hanno trovato pochi resti, sicuramente riconducibili a un esemplare di orso, di cui andrà accertata l’età, «ma di cui sarà sicuramente impossibile definire le cause di morte e le circostanze che hanno portato alla stessa» precisano dal Pnalm.

«Sono comunque in corso ispezioni nella zona e accertamenti per provare ad acquisire ulteriori elementi utili a comporre il quadro degli eventi, che in ogni caso non sarà facile determinare. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili informazioni più complete dagli esiti delle analisi e delle valutazioni tecniche» chiudono dal Pnalm.