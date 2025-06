Rissa aggravata, tre extracomunitari in manette

Nel pomeriggio di ieri, in Campobasso, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Campobasso, nell’ambito

delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione di reati, hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini extracomunitari resisi responsabili del reato di rissa

aggravata.

Il tempestivo intervento si è reso necessario a seguito delle numerose richieste pervenute all’utenza di emergenza 112 con le quali veniva segnalata una violenta rissa tra soggetti in pieno centro anche mediante l’utilizzo di coltelli. I militari della Sezione Radiomobile,

coadiuvati nelle operazioni anche da pattuglia della Polizia di Stato, provvedevano a bloccare i belligeranti che, anche alla presenza dei militari proseguivano a colpirsi reciprocamente con calci e pugni.

I tre soggetti, di origine egiziana e gambiana, sono stati bloccati e condotti presso la caserma ove, visitati da personale del 118, venivano medicati per le lesioni riportate a

seguito degli scontri. L’immediato e tempestivo intervento ha evitato che la rissa potesse concludersi con esiti ancor più drammatici e rappresenta la risposta all’esigenza di

sicurezza della collettività che si sente sempre più spesso minacciata ed indifesa rispetto ad episodi di violenza e devianza.

La successiva ricostruzione degli eventi permetteva di raccogliere i gravi indizi di colpevolezza del reato di rissa aggravata e pertanto i prevenuti venivano dichiarati in

arresto e sottoposti al regime degli arresti domiciliari.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati posti a disposizione della competente A.G. in attesa dell’udienza di convalida.

