Minorenne aggredita da un lupo, scatta l’allarme ad Agnone (video degli avvistamenti)

Una ragazza minorenne è stata aggredita da un lupo domenica notte ad Agnone, nei pressi della chiesa di Sant’Emidio. La giovane, che si trovava con alcuni amici, ha riportato lievi escoriazioni curate al Pronto Soccorso dell’ospedale Caracciolo e guaribili in tre giorni. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri che hanno avviato accertamenti.

La presenza di lupi nel centro abitato è documentata da diversi video sui social: gli animali sono stati filmati in via Gualterio, presso la chiesa dell’Annunziata e in Piazza Plebiscito. Il sindaco Daniele Saia ha vietato con ordinanza la somministrazione di cibo che possa attrarre fauna selvatica.

“Non ci sentiamo più sicuri nemmeno per una passeggiata serale”, il commento ricorrente tra i cittadini allarmati. I Carabinieri forestali stanno monitorando l’area, ma la popolazione ritiene le misure insufficienti.