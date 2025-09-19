Romano: “Greco motore della battaglia per il Caracciolo e la tutela della sanità molisana” (video)

«Senza l’impegno, la determinazione e la concretezza di Andrea Greco, il tema della sanità molisana – e in particolare la battaglia per l’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone – probabilmente non sarebbe mai arrivato con questa forza sotto i riflettori della politica regionale. Il tuo è stato un lavoro fatto non di parole, ma di atti istituzionali concreti, di iniziative puntuali e coraggiose che ti vanno riconosciute fino in fondo. Perché, diciamolo con chiarezza, nessun altro lo avrebbe fatto con la stessa costanza e convinzione. Noi di Costruire Democrazia abbiamo affiancato questo percorso, ma il motore, il promotore e il punto di riferimento di queste azioni sei stato tu, Andrea.Le cose vanno dette come stanno: se oggi la difesa del diritto alla salute e dell’ospedale di Agnone è tornata al centro del dibattito pubblico e politico, è merito soprattutto del tuo impegno.»

Sono queste le parole di Massimo Romano, consigliere regionale di Costruire Democrazia, intervenuto ieri sera al Teatro Italo Argentino in occasione dell’iniziativa promossa dai consiglieri Andrea Greco e Angelo Primiani dal titolo “Sanità pubblica sotto attacco”.