Rotoballe in fiamme, SS87 Sannitica chiusa per ore per consentire lo spegnimento

Alle ore 20 circa di domenica i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti in Casacalenda località Provvidenti per un incendio di stoppie che ha coinvolto anche una ventina di rotoballe. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme alimentate dal forte vento arrivassero nei pressi delle abitazioni. La SS87 sannitica è rimasta chiusa per due ore circa per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza. Sul posto anche volontari del Comune di Casacalenda.

