Ruba generi alimentari e aggredisce il personale, pregiudicato foggiano arrestato dalla Polizia

Personale del Commissariato di Termoli ha tratto in arresto un soggetto residente in provincia di Foggia, già gravato da numerosi precedenti per reati predatori, ritenuto responsabile di rapina impropria. Nella circostanza, la Polizia di Stato di Termoli era stata allertata dopo che l’addetto alla vigilanza di un supermercato del centro cittadino aveva notato due uomini che cercavano di guadagnare l’uscita senza passare attraverso le casse.

Nonostante l’intimazione a consegnare la merce sottratta e occultata addosso, consistente in generi alimentari dal valore di oltre 300 euro, uno dei due, pur di guadagnare la fuga, non ha esitato a dar vita ad una violenta colluttazione con il personale del supermercato che stava cercando di bloccarlo. Pertanto all’arrivo dei poliziotti, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere a Larino dopo gli accertamenti di rito.

A seguito della convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Termoli. Sono in corso ulteriori indagini da parte del Commissariato per individuare il complice e verificare se gli stessi soggetti si siano resi responsabili di altri episodi analoghi.