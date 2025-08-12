Ruba la bicicletta ad una anziana, ma viene bloccato dai Carabinieri: ristretto in camera di sicurezza

Ruba la bicicletta ad una anziana, ma viene subito bloccato dai Carabinieri. Il fatto è avvenuto a Pescara in pieno centro, questa mattina, alle ore 12 circa, mentre la gente affollava i negozi. I Carabinieri di via Botticelli, impegnati di servizio nel centro cittadino, transitando in via l’Aquila udivano le urla di una donna che chiedeva aiuto in quanto le era stata appena rubata la propria bicicletta da un giovane, mentre era ferma all’interno di una attività commerciale.

I militari, che erano proprio vicino al luogo del furto, notavano il giovane descritto dall’anziana donna che in sella alla bicicletta provava velocemente ad allontanarsi, ma immediatamente bloccato e dopo le previste formalità dichiarato in stato di arresto. L’uomo, italiano, 54enne residente a Pescara già noto per analoghi episodi e per altri reati contro il patrimonio, è stato ristretto nelle camere di sicurezza del Comando Carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida.

Alla donna è stata immediatamente restituita la bicicletta.