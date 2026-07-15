Ruba portafogli all’interno di un bar, identificato e denunciato un 64enne

I Carabinieri della stazione di Penne, in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto un 64enne di Penne appropriatosi del portafoglio, contenente documenti personali e la…

I Carabinieri della stazione di Penne, in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto un 64enne di Penne appropriatosi del portafoglio, contenente documenti personali e la somma contante di € 800, lasciato momentaneamente su un tavolo da un avventore all’interno di un bar della città Vestina.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno subito avviato le indagini, cercando potenziali testimoni e visionando le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, che consentivano di identificare velocemente l’autore del furto, conosciuto nel centro Vestino, rintracciato dopo appena qualche ora con la refurtiva ancora in suo possesso.

Di fronte ai militari, vistosi scoperto, il 64enne ha ammesso le sue responsabilità dichiarando di aver fatto una stupidaggine e ha consegnato il portafoglio mancante di soli 100 € ai Carabinieri, che l’hanno restituito subito dopo alla vittima.

La vicenda è stata riferita alla Procura della Repubblica di Pescara che procederà per il reato di furto nei confronti del 64enne.