Ruba un monopattino e fugge: inseguito e arrestato dalla Polizia

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Pescara, Carlo Solimene, in occasione delle festività natalizie, la Polizia di Stato ha arrestato nei giorni scorsi un 27enne per il furto di un monopattino elettrico.

Il fatto è avvenuto venerdì scorso, intorno alle 15:45, in pieno centro cittadino. Il giovane ha rubato un monopattino parcheggiato lungo la strada, approfittando dell’assenza del proprietario entrato per pochi minuti in un negozio. Il furto è stato però notato dallo stesso proprietario, che ha immediatamente allertato il numero di emergenza.

Una pattuglia delle Volanti è intervenuta in pochi minuti, bloccando il ladro che aveva tentato di fuggire dopo aver abbandonato il mezzo. L’uomo è stato quindi tratto in arresto.