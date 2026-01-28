Ruba un’auto: inseguito dai Carabinieri la abbandona e fugge a piedi dileguandosi nei campi

Presenza e conoscenza del territorio, implementate dalla sinergia tra i reparti. Questi sono i fattori determinanti che hanno permesso all’Arma dei Carabinieri di ottenere un importante riscontro operativo, a tutela della cittadinanza del Basso Molise.

Durante la scorsa notte, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Termoli ha ricevuto una segnalazione di furto di autovettura nel territorio di Portocannone (CB). Oltre alla nota di ricerca inviata ai propri equipaggi, è stata data tempestiva comunicazione all’omologo reparto della Compagnia di Larino, permettendo così di predisporre un servizio congiunto tra comandi che ha saturato le principali vie di fuga sul territorio di confine. Il risultato è stato immediato, infatti, a breve distanza dalla richiesta di intervento, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Larino ha localizzato l’autovettura lungo la Strada Provinciale 80 e, dopo aver intimato l’ALT al conducente e attivato i dispositivi luminosi ed acustici, si è posta all’inseguimento dell’autovettura oggetto di furto.

Il tutto è avvenuto in costante contatto radio con gli altri equipaggi contermini, i quali prontamente si sono portati in direzione dell’obbiettivo. Il malvivente, dopo aver tentato di seminare l’equipaggio ponendo in essere ripetute manovre estremamente pericolose, vistosi braccato, ha abbandonato il veicolo in un campo agricolo nel territorio di Guglionesi (CB), scappando a piedi nel buio delle limitrofe campagne.

L’autovettura è stata recuperata ed ora verrà sottoposta a una serie di accertamenti tecnici finalizzati all’identificazione del malfattore, al termine dei quali verrà restituita al proprietario.

Il risultato operativo, di sostanziale rilievo nel contrasto ai fenomeni predatori che vanno a intaccare concretamente la sicurezza percepita dalla cittadinanza, evidenzia l’efficacia dell’attività preventiva posta in essere sul territorio dalle articolazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso e, ancor più, mette in luce la sinergia presente tra i reparti contermini, riuscendo a sfruttare una maggiore copertura e conoscenza territoriale, per perseguire obbiettivi comuni di sicurezza e legalità.