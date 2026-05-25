Saia stravince e si tiene la fascia tricolore, Masciotra in pole per la carica di vicesindaco. Enrica Sciullo la donna più votata

Votanti: 2.572 | Schede nulle: 102 – Schede bianche: 37 – Schede contestate: 0. Questo dicono i dati ufficiali relativamente alle amministrative di Agnone. Daniele Saia rieletto sindaco migliora il precedente risultato elettorale del 2020: da 1893 voti passa a 2190 (dal 60% al 90 %).
La lista civetta “Agnone al Futuro” porta a casa 243 voti pari al 9,99 per cento, eleggendo oltre al candidato sindaco Marco Cacciavillani, i consiglieri Aurelio Palomba con 49 preferenze, Nicola Orlando con 39 preferenze e Antonio Leonelli con 27 voti di preferenza.
Questi gli eletti in maggioranza: Raffaele Masciotra, con 472 preferenze, in pole position per la carica di vicesindaco, sempre che non spetti ad una donna in ossequio al rispetto delle quote rosa; Mario Petrecca con 321 preferenze; l’esordiente diciottenne Leonardo d’Onofrio con 217 voti di preferenza; Enrica Sciullo, 144 voti; Giovanni Labbate con 141; l’ex vicesindaco Giovanni Di Nucci, 137; l’ex assessore al Bilancio, Amalia Gennarelli, con 128 voti; Michela Cerbaso con 127 preferenze.
Non conquistano il seggio Emilio Orlando (93), Franco Marcovecchio (89), Giulia Rosa (42) e Umberto Di Ciocco (18).