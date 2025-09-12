Salvarono un anziano, dal Viminale benemerenza al merito civile per due Baschi verdi della Finanza

Nell’aprile 2023 due Baschi Verdi della Guardia di finanza di Pescara salvarono un 72enne di Montesilvano, che stava cercando di togliersi la vita gettandosi dal molo nord del Porto di Pescara. Per questo le fiamme gialle sono state ora premiate dal Ministro dell’Interno con la “Benemerenza al merito civile”, riconoscendo lo sprezzo del pericolo che hanno ostentato in quella tragica occasione.

Infatti l’intervento dei due finanzieri, del Maresciallo Capo Tommaso Resta e dell’Appuntato Scelto Q.S. Pierluigi Orlando, consistette nel distrarre il malcapitato con un colloquio a distanza per poi, avvicinandosi, sporgersi oltre la balaustra ed afferrare senza alcun indugio l’uomo, traendolo in salvo.

L’onore di consegnare i due attestati di Benemerenza è stato del Comandante Provinciale delle fiamme gialle pescaresi, il Col. t.SPEF Giuseppe Lopez, che oggi si è complimentato con i due finanzieri per l’eroico gesto e per l’impegno profuso quotidianamente nell’adempimento dei compiti istituzionali che la città richiede.