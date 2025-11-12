  • Cultura

    • “Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe”: musica, memoria e legalità di scena al teatro Italo Argentino

    Pubblicato il

    Venerdì 14 novembre alle ore 18, nella splendida cornice del Teatro Italo Argentino di Agnone, andrà in scena lo spettacolo “Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe”, un evento dedicato all’Arma dei Carabinieri, promosso dall’Associazione Culturale Musicale “Il Rompibolle” di San Benedetto del Tronto (Ap) con il patrocinio del Comune di Agnone.


    Dal 2018, l’Associazione “Il Rompibolle” è impegnata nella promozione della cultura della legalità attraverso la musica e il teatro, con progetti come il musical originale “Da Salvo – Usi obbedir tacendo e tacendo morir”, lo spettacolo/conferenza “Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe” e il “Gran Galà della Legalità”, che coinvolge le Forze dell’Ordine di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno in una serata di condivisione e collaborazione.


    Durante l’evento di Agnone verrà ricordato il Maresciallo Michele Palmiero, in servizio presso la locale Compagnia dei Carabinieri negli anni 1970 e tra i fondatori della sezione AVIS cittadina, figura molto amata e punto di riferimento per la comunità.
    “Sarà una serata all’insegna della riflessione, ma anche della musica: verranno eseguiti brani tratti dal musical ‘Da Salvo’, insieme a celebri canzoni pop italiane e internazionali” affermano i promotori.

    A esibirsi sul palco, oltre ai musicisti dell’associazione, ci saranno anche Carabinieri in servizio e il cantante italo-americano Carl Fanini, vincitore di un disco d’argento nel 1992. Le canzoni, tutte originali, sono firmate da Paola Olivieri e Pasqualino Palmiero, originario d Agnone. L’ingresso è libero.
    Un’occasione speciale per riflettere sul valore della legalità, ricordare figure importanti del territorio e lasciarsi emozionare dalla forza della musica.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento
    carabinieri musica palmiero Salvo D'Acquisto

    Lascia un commento