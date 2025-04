Sanità e carenza di medici, la Conferenza dei sindaci pressa per l’azzeramento del debito al Molise

Si è svolta ieri pomeriggio, in via Genova a Campobasso, la Conferenza dei Sindaci del Molise, convocata per affrontare le gravi criticità che da tempo affliggono il sistema sanitario regionale. «Un confronto costruttivo su prospettive di rilancio alla presenza dei rappresentanti dei territori, dei vertici dell’azienda sanitaria e della struttura commissariale» commentano i sindaci dopo l’incontro.

A guidare i lavori è stato il presidente Daniele Saia che ha sottolineato come «sia fondamentale garantire il diritto alla salute anche ai cittadini che vivono nelle aree più marginalizzate del Paese, come il Molise».



Nel corso dell’incontro è emersa con chiarezza la necessità di avviare una profonda riorganizzazione del sistema sanitario regionale, riorganizzazione che non può prescindere dall’azzeramento del debito e da un utilizzo strategico e funzionale delle risorse attualmente disponibili. È stato evidenziato come la carenza di personale medico sia uno dei problemi principali da affrontare. Una situazione che si riflette a cascata sull’erogazione dei servizi e che è causa di disagi come l’assenza di medici a bordo delle ambulanze in vari centri della regione.

La Conferenza ha inoltre approfondito il tema del quadro finanziario attuale e delle opportunità legate ai fondi previsti per i prossimi anni. I 90 milioni di euro destinati alla sanità regionale, annunciati nelle scorse settimane, potranno essere effettivamente sbloccati solo in presenza di pareggio di bilancio. Analogo vincolo riguarda anche i 20 milioni di euro previsti per le regioni con popolazione inferiore ai 500 mila abitanti, tra cui il Molise, accessibili soltanto a patto che venga garantito l’equilibrio della spesa sanitaria e il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

«La voce di tutti i sindaci è stata unisona: non possiamo arrenderci, dobbiamo continuare a difendere i diritti dei cittadini. Assicurare servizi sanitari significa assicurare il futuro del Molise, senza le prestazioni essenziali non possiamo far decollare altri piani di crescita e sviluppo. Speriamo ci sia più attenzione da parte della politica nazionale riguardo ai nostri problemi». Così il presidente Saia a margine della riunione.