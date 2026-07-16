Volley giovanile, nuova convocazione in maglia azzurra per l’agnonese Morena Delli Quadri

Un’altra convocazione in maglia azzurra, l’ennesima di un percorso che continua a crescere senza sosta. Morena Delli Quadri, schiacciatrice agnonese (classe 2011), è stata nuovamente inserita nell’elenco delle atlete convocate dal direttore tecnico delle attività giovanili Femminili della Federazione Italiana Pallavolo, Marco Mencarelli, per uno stage di collegiale nazionale che rappresenta un’altra tappa fondamentale del suo percorso di crescita.

Il raduno parte oggi – giovedì 16 luglio –, alle ore 14, presso l’albergo “Aprica” di Boario Terme (Brescia), con termine previsto nella mattinata del 28 luglio. Un appuntamento di altissimo livello che vedrà riunite 16 tra le migliori giovani promesse italiane, selezionate per lavorare agli ordini dello staff tecnico federale.

Tra loro, appunto, c’è ancora una volta Morena Delli Quadri, tesserata con l‘Effe Sport Isernia, che continua a guadagnarsi sul campo la fiducia dei tecnici federali. Una convocazione che non arriva per caso, ma rappresenta il giusto riconoscimento per una stagione vissuta con enorme dedizione, sacrificio e voglia di migliorarsi quotidianamente.

La giovane agnonese, grazie alle sue straordinarie qualità fisiche e tecniche, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel panorama nazionale. A soli 15 anni, con i suoi 185 centimetri d’altezza e un potenziale ancora tutto da esprimere, Morena rappresenta uno dei prospetti più interessanti della pallavolo italiana.

Il collegiale di Trento sarà guidato da Marco Mencarelli, affiancato dal primo allenatore Giulio Cesare Bregoli, dal secondo allenatore Paolo Piscopo e da uno staff composto da preparatore atletico, fisioterapista, medico e team manager, a testimonianza dell’importanza dell’appuntamento e dell’attenzione che la Federazione dedica alla crescita delle future protagoniste della Nazionale.

Per Delli Quadri questa convocazione è molto più di una semplice soddisfazione personale: è la conferma che il duro lavoro, gli allenamenti, i chilometri percorsi e i sacrifici affrontati durante tutta la stagione stanno producendo risultati concreti. Essere chiamata con continuità ai raduni della Nazionale significa infatti entrare stabilmente nel gruppo delle atlete monitorate dalla Federazione in vista del futuro.

Per Agnone e per l’intero Molise è motivo di grande orgoglio vedere una propria atleta continuare a farsi spazio nella pallavolo che conta, confrontandosi con le migliori coetanee d’Italia e costruendo, passo dopo passo, un percorso che lascia intravedere prospettive sempre più importanti.

L’ennesima convocazione in azzurro, dunque, non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo tassello di una crescita costante che conferma Morena Delli Quadri come uno dei talenti più promettenti del volley giovanile nazionale. Un premio meritato per una ragazza che, con umiltà, impegno e tanta passione, continua a inseguire il proprio sogno indossando la maglia della Nazionale italiana.