    • Santuario di Canneto: il castiglionese don Luca Mastrangelo nominato rettore

    Don Luca Mastrangelo, parroco di Roccavivara, originario di Castiglione Messer Marino, è il nuovo rettore del Santuario di Santa Maria di Canneto.

    «Ringraziamo il Signore per questo dono e affidiamo Don Luca alla preghiera di tutta la comunità: che Santa Maria di Canneto lo accompagni in questo nuovo servizio nella Diocesi di Trivento, donandogli forza, sapienza e cuore di padre» commentano dal santuario diocesano di Canneto.

    Don Mastrangelo prende il posto di don Alfonso Cerrone scomparso nei giorni scorsi.

