    • Comunali: il 24 e 25 maggio si va al voto. Le sfide più interessanti ad Agnone, Bojano e Montenero

    Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 24 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario.

    In provincia di Isernia la sfida più interessante è quella che vede coinvolta il centro più popoloso: Agnone. Gli altri comuni dove si voterà sono: Conca Casale, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Roccasicura, Santa Maria del Molise, Sant’Angelo Del Pesco e Sesto Campano.

    In provincia di Campobasso occhi puntati su Bojano e Montenero di Bisaccia, Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara e San Giuliano Del Sannio.

    Lascia un commento

