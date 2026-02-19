Comunali: il 24 e 25 maggio si va al voto. Le sfide più interessanti ad Agnone, Bojano e Montenero

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario.

In provincia di Isernia la sfida più interessante è quella che vede coinvolta il centro più popoloso: Agnone. Gli altri comuni dove si voterà sono: Conca Casale, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Roccasicura, Santa Maria del Molise, Sant’Angelo Del Pesco e Sesto Campano.

In provincia di Campobasso occhi puntati su Bojano e Montenero di Bisaccia, Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara e San Giuliano Del Sannio.