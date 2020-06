savetheplanet: il coro virtuale delle scuole primarie di Castiglione Messer Marino, Roccaspinalveti e Carunchio

“With my own two hands” è un inno alla possibilità di cambiare il mondo partendo da se stessi, dalle proprie potenzialità, da piccole ma determinanti azioni che possano rendere il mondo un posto migliore.

Ed è il brano scelto dagli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria di Castiglione Messer Marino, Roccaspinalveti e Carunchio nell’ambito del progetto #savetheplanet.

«L’ensemble musicale è l’apice di un percorso didattico a distanza che ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare all’importante tematica della salvaguardia del nostro pianeta» spiega la maestra che ha curato il progetto, Marta Petrella.