Sbancamento a ridosso della pista ciclabile, denunciati due imprenditori

Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Lanciano hanno deferito alla locale Procura della Repubblica due titolari di imprese per un significativo sbancamento realizzato a ridosso della pista ciclabile “via verde Costa dei trabocchi”.

I lavori edilizi e di sbancamento sono stati realizzati su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza essere in possesso dei necessari titoli autorizzativi, invadendo aree confinanti: le aree interessate dall’abuso sono state sottoposte a sequestro.

Le operazioni sono state esperite unitamente al personale della Provincia di Chieti, proprietaria dei terreni contigui alle aree sequestrate e sulle quali è stato depositato illecitamente il materiale di risulta.

Gli indagati rischiano l’arresto fino a due anni e l’ammenda fino a 51.645,00 euro per la violazione alle norme edilizie e paesaggistiche.

“Il suolo è un bene comune non rinnovabile ed il suo utilizzo deve avvenire nel rigoroso rispetto della normativa, non solo urbanistica ma soprattutto paesaggistica, ancor più in zone di particolare pregio come la costa dei Trabocchi. Proseguirà, pertanto, da parte dei Carabinieri Forestali, l’azione di presidio e controllo sull’uso di questa risorsa anche in altre zone della provincia”.