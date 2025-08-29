Sbanda e finisce fuori strada in mezzo agli alberi: giovane donna ferita tra Staffoli e il bivio di Carovilli

Un incidente stradale viene segnalato tra Staffoli e il bivio di Carovilli lungo la provinciale. Probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia un’autovettura, una Audi, con alla guida una giovane donna, è uscita di strada, finendo la sua corsa in mezzo alla vegetazione. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e, per i rilievi del caso, una pattuglia dei Carabinieri del comando stazione di San Pietro Avellana. La donna ha riportato qualche contusione, ma non è ferita in modo grave, stando almeno alle prime indiscrezioni trapelate. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

foto di repertorio